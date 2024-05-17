Буйный житель Дубны напал на фельдшера и ударил сотрудника полиции

49-летнего жителя Тульской области обвиняют в угрозе убийством, публичном оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, в марте 2024 года житель Дубны вызвал скорую, но остался недоволен качеством оказываемых медицинских услуг. Пьяный мужчина разозлился и стал угрожать женщине-фельдшеру убийством, повалил ее на диван, придавил грудную клетку монтировкой.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника, но при сопровождении к служебному автомобилю мужчина продолжил дебоширить. Он нецензурно выражался в адрес одного из сотрудников полиции, а в больнице, куда его доставили для медосвидетельствования, ударил сцепленными в наручники руками полицейского в лицо.

Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.