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Буйный житель Дубны напал на фельдшера и ударил сотрудника полиции

Буйный житель Дубны напал на фельдшера и ударил сотрудника полиции

Мужчина вызвал скорую, но остался недоволен качеством оказываемых медицинских услуг.

49-летнего жителя Тульской области обвиняют в угрозе убийством, публичном оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти. 

Установлено, в марте 2024 года житель Дубны вызвал скорую, но остался недоволен качеством оказываемых медицинских услуг. Пьяный мужчина разозлился и стал угрожать женщине-фельдшеру убийством, повалил ее на диван, придавил грудную клетку монтировкой. 

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника, но при сопровождении к служебному автомобилю мужчина продолжил дебоширить. Он нецензурно выражался в адрес одного из сотрудников полиции, а в больнице, куда его доставили для медосвидетельствования, ударил сцепленными в наручники руками полицейского в лицо. 

Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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