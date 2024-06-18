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В Узловой мать дернула двухлетнюю дочку за руку, та упала и умерла

В Узловой мать дернула двухлетнюю дочку за руку, та упала и умерла

СК возбудил дело об убийстве: 30-летняя женщина задержана.

В Узловой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 

ЧП случилось 16 июня в одном из домов поселка Поддубного Узловского района Тульской области. 30-летняя местная жительница, недовольная поведением дочери 2022 года рождения, схватила ее за руку и с силой одернула ее. Девочка ударилась спиной о тумбочку и упала на пол.

От полученных телесных повреждений ребенок умер на месте происшествия.

Мать задержали сотрудники правоохранительных органов. На допросе она признала вину. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следствием продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведен ряд следственных действий с подозреваемой, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

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Тульская область

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