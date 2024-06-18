В Тульской области проходит региональный этап конкурса «Лучший муниципальный служащий»

Победители предыдущего, муниципального, этапа в очной форме представляют свои достижения и реализованные проекты конкурсной комиссии.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий Тульской области» является традиционным ежегодным мероприятием, цель которого – содействовать повышению престижа муниципальной службы, распространению опыта муниципального управления и поощрению лучших муниципальных служащих.

Организаторами конкурса являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» совместно с администрациями муниципальных районов (городских округов) при поддержке Правительства Тульской области.

Член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова:

Марина Карташова «Конкурс ежегодно востребован среди муниципальных служащих региона. Конкурс отражает роль каждого участника в развитии местного самоуправления, его личное видение и умение выстраивать работу по решению вопросов местного значения, позволяет презентовать свои достижения на региональном уровне. В рамках конкурса муниципальные служащие не только подтверждают свои компетенции, но и делятся опытом с коллегами».

Исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области» Борис Воловатов:

Борис Воловатов «Ежегодно мы стараемся в рамках конкурса охватывать все более широкий спектр деятельности органов местного самоуправления, и в нынешнем году появилась новая номинация – «Муниципальная команда». В этой номинации муниципальные служащие представляют результат труда, которого удалось достичь благодаря командной работе. Участие в конкурсе дает возможность познакомиться с практиками других муниципальных образований, новыми подходами, инновациями и взять что-то себе на вооружение».

В конкурсе текущего года самыми популярными номинациями по количеству поданных заявок стали «Молодой специалист», «Муниципальное управление и развитие гражданских инициатив населения» и «Социальное развитие». Наибольшую активность участия в конкурсе проявили представители Алексина, Донского, Новомосковска, Тулы, Богородицкого, Веневского, Щекинского районов. В региональном этапе приняли участие 29 конкурсантов.

Председатель комитета по образованию администрации Щекинского района Сергей Зиновкин больше 16 лет проработал в системе образования – этот опыт помог в нынешней муниципальной работе:

Сергей Зиновкин «Я начинал работать учителем и прошел все ступени, а потому понимал, какие есть проблемы в школах и детских садах. Учреждений образования много, хочется всем уделить внимание, а местный бюджет зачастую ограничен. И я предложил решить этот вопрос через участие в различного рода проектах. Первоочередные потребности для участия в этих проектах мы проработали со всеми руководителями образовательных организаций. В итоге, благодаря привлеченным средствам, объемы финансовых вложений в модернизацию и ремонтные работы по сравнению с прошлым годом выросли более чем вдвое без дополнительной нагрузки на бюджет».

Начальник сектора по работе с территорией «Шатское» главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу Екатерина Иваницкая приняла участие в конкурсе с проектом развития муниципального образования Шатское. Отвечая на вопрос, каким достижением можно гордиться больше всего, Екатерина Сергеевна подчеркнула:

Екатерина Иваницкая «Больше всего мы гордимся своим населением, что они у нас такие неравнодушные, активные, инициативные – принимают участие во всех программах и проектах: «Народный бюджет», «Комплексное благоустройство», «Наш город» и многие другие. Благодаря этому решаются вопросы ремонта дорог, благоустройства придомовых территорий, установки уличного освещения, детского и спортивного оборудования. Совместная с жителями командная работа позволяет добиваться значимых результатов».

Консультант управления развития экономики администрации города Алексина Ольга Сафарова представила на конкурс практику выстраивания конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления, сельхозпроизводителей и пчеловодов:

Ольга Сафарова «Пять лет назад актуальной стала проблема гибели пчел. Мы попытались исправить ситуацию и организовать диалог всех заинтересованных сторон: приглашали на совещания, размещали информацию на официальных сайтах и в мессенджерах, искали совместные пути решения. По итогу, на данный момент не зафиксировано ни одного случая массовой гибели пчел».

Итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий Тульской области» будут опубликованы на сайте Ассоциации до 21 июня. Победители регионального этапа конкурса будут награждены Дипломами Ассоциации «СМО Тульской области» и денежным призом.