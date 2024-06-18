В Тульской области госпитализировали двух больных с COVID-19

Фото Алексея Пирязева.

Всего в стране с 10 по 16 июня госпитализировали 1161 человека.

За неделю в Тульской области 13 человек заболели коронавирусом. Двух из них госпитализировали. Согласно федеральной статистике, за неделю с 10 по 16 июня выздоровели 23 туляка.

Всего в стране с 10 по 16 июня госпитализировали 1161 человека. Увеличение числа госпитализаций произошло в 17 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по России. Выздоровело 10 750 человек — на 16,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.