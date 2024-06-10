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В Ефремове автомобиль вылетел в кювет и загорелся
Кадр из видео телеграм-канала «Тула Жесть».

В Ефремове автомобиль вылетел в кювет и загорелся

Сообщений о пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС, водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в столб, вылетел в кювет и загорелся.

У иномарки выгорел салон и моторный отсек.

На место выезжали два пожарных расчёта. Пострадавших нет.

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