Рейд «Ночной дозор»: в Туле полиция и казаки искали подростков-нарушителей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Комиссия проверила площадки вокруг торговых центров, скверы, дворы и др.

В Туле сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города совместно с представителями полиции и казачества провели межведомственные рейды под названием «Ночной дозор».

Комиссия проверила площадки вокруг торгово-развлекательных центров, территории скверов, дворов многоквартирных домов, детских площадок, другие места массового отдыха и досуга несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе рейда с несовершеннолетними провели беседы, разъяснили им ответственность за правонарушения, а также за нахождение в ночное время без сопровождения взрослых.

Также молодежи рассказали о возможностях организации летней занятости и досуга на территории города.