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Рейд «Ночной дозор»: в Туле полиция и казаки искали подростков-нарушителей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Рейд «Ночной дозор»: в Туле полиция и казаки искали подростков-нарушителей

Комиссия проверила площадки вокруг торговых центров, скверы, дворы и др.

В Туле сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города совместно с представителями полиции и казачества провели межведомственные рейды под названием  «Ночной дозор».

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Комиссия проверила площадки вокруг торгово-развлекательных центров, территории скверов, дворов многоквартирных домов, детских площадок, другие места массового отдыха и досуга несовершеннолетних. 

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Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе рейда с несовершеннолетними провели беседы, разъяснили им ответственность за правонарушения, а также за нахождение в ночное время без сопровождения взрослых.

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Также молодежи рассказали о возможностях организации летней занятости и досуга на территории города.

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