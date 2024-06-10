Рейд «Ночной дозор»: в Туле полиция и казаки искали подростков-нарушителей

В Туле сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города совместно с представителями полиции и казачества провели межведомственные рейды под названием «Ночной дозор».
Комиссия проверила площадки вокруг торгово-развлекательных центров, территории скверов, дворов многоквартирных домов, детских площадок, другие места массового отдыха и досуга несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе рейда с несовершеннолетними провели беседы, разъяснили им ответственность за правонарушения, а также за нахождение в ночное время без сопровождения взрослых.
Также молодежи рассказали о возможностях организации летней занятости и досуга на территории города.