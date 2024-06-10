Какие пляжи в Тульской области прошли проверку Роспотребнадзора

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области на данный момент провели исследования 185 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 114 проб песка с пляжных зон.
Напомним, в 2024 году в регионе определено 65 пляжных зон. В соответствии с законом использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.
К настоящему моменту такие проверки прошли 14 зон рекреации:
- водоем «Голубая вода», Донской;
- пруд «Трестовский», Узловая;
- пляж на среднем пруду, Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
- зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», Кимовск;
- Хомяковские поляны, Тула;
- зона отдыха в п. Рассвет;
- открытый водоем «Плазма акватория», Донской;
- зона отдыха «Петровский», Тула;
- зона отдыха «Обидимо», Тула;
- зона отдыха «Ильинка», Тула, д. Крутое;
- берег реки Воронки, пляж № 1, Тула;
- берег реки Воронки, пляж № 2, Тула;
- пляж на р. Воронке, Щекинский район, д. Грумант;
- пляж на р. Веневке, сл. Озеренская, Веневский район.