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Какие пляжи в Тульской области прошли проверку Роспотребнадзора
Фото Алексея Пирязева.

Какие пляжи в Тульской области прошли проверку Роспотребнадзора

Публикуем список.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области на данный момент провели исследования 185 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 114 проб песка с пляжных зон.

Напомним, в 2024 году в регионе определено 65 пляжных зон. В соответствии с законом использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

К настоящему моменту такие проверки прошли 14 зон рекреации:

  • водоем «Голубая вода», Донской;
  • пруд «Трестовский», Узловая;
  • пляж на среднем пруду, Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», Кимовск;
  • Хомяковские поляны, Тула;
  • зона отдыха в п. Рассвет;
  • открытый водоем «Плазма акватория», Донской;
  • зона отдыха «Петровский», Тула;
  • зона отдыха «Обидимо», Тула;
  • зона отдыха «Ильинка», Тула, д. Крутое;
  • берег реки Воронки, пляж № 1, Тула;
  • берег реки Воронки, пляж № 2, Тула;
  • пляж на р. Воронке, Щекинский район, д. Грумант;
  • пляж на р. Веневке, сл. Озеренская, Веневский район.

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