Какие пляжи в Тульской области прошли проверку Роспотребнадзора

Фото Алексея Пирязева.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области на данный момент провели исследования 185 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 114 проб песка с пляжных зон.

Напомним, в 2024 году в регионе определено 65 пляжных зон. В соответствии с законом использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

К настоящему моменту такие проверки прошли 14 зон рекреации: