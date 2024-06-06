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Тульский облсуд приостановил производство дела о запрете объединения футбольных фанатов

Тульский облсуд приостановил производство дела о запрете объединения футбольных фанатов

Причина — участие ответчика в боевых действиях в составе ВС РФ.

В областном суде приостановили рассмотрение иска о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности в России. 

— Дело приостановлено до устранения обстоятельств, не позволяющих осуществить судопроизводство. Причина — участие ответчика в боевых действиях в составе ВС РФ, — отметили в пресс-службе Тульского областного суда.

Заседание по делу прошло 5 июня. Иск о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ направил прокурор Тульской области.

Как отметил облсуд, не имеющая статуса юридического лица организация осуществляет экстремистскую деятельность. Объединение основано на нацистской и экстремистской идеологии, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, а его члены используют и демонстрируют нацистскую атрибутику и символику. 

Как ранее рассказывал Myslo, группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала» в полном составе отправилась в зону СВО. «Киборги» вступили в ряды 106-го разведотряда. Лидер группы не раз привлекался к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в соцсетях. У других «Киборгов» тоже были проблемы с законом: они дрались с болельщиками различных футбольных клубов и лицами неславянской внешности. 

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сегодня, в 10:04 +1
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Событие
футбольные фанаты
Место
Тульский областной суд

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