Тульский облсуд приостановил производство дела о запрете объединения футбольных фанатов

В областном суде приостановили рассмотрение иска о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности в России.

— Дело приостановлено до устранения обстоятельств, не позволяющих осуществить судопроизводство. Причина — участие ответчика в боевых действиях в составе ВС РФ, — отметили в пресс-службе Тульского областного суда.

Заседание по делу прошло 5 июня. Иск о признании объединения футбольных фанатов «Киборги» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ направил прокурор Тульской области.



Как отметил облсуд, не имеющая статуса юридического лица организация осуществляет экстремистскую деятельность. Объединение основано на нацистской и экстремистской идеологии, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, а его члены используют и демонстрируют нацистскую атрибутику и символику.

Как ранее рассказывал Myslo, группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала» в полном составе отправилась в зону СВО. «Киборги» вступили в ряды 106-го разведотряда. Лидер группы не раз привлекался к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в соцсетях. У других «Киборгов» тоже были проблемы с законом: они дрались с болельщиками различных футбольных клубов и лицами неславянской внешности.