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Фанаты «Арсенала» из группировки «Киборги», которых решили признать экстремистами, уехали на СВО
Фото из архива Myslo.

Фанаты «Арсенала» из группировки «Киборги», которых решили признать экстремистами, уехали на СВО

Об этом сообщил телеграм-канал MASH. 5 июня Тульский областной суд рассмотрит иск прокуратуры о признании фанатского объединения экстремистским.

Группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала», которую прокуратура требует признать экстремистской, в полном составе отправилась в зону СВО. По данным Mash, «Киборги» вступили в ряды 106-го разведотряда. 

Напомним, «Киборги» попали в зону пристального внимания оперативников Центра «Э» в связи с пропагандой нацистской и экстремистской идеологии. Уточняется, что лидер группы не раз привлекался к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в соцсетях.

У других «Киборгов» тоже были проблемы с законом — они дрались с болельщиками различных футбольных клубов и лицами неславянской внешности. Дело о признании группировки экстремистским сообществом, будет рассматриваться Тульским областным судом 5 июня.

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Фотограф:
сегодня, в 08:43 0
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