Фанаты «Арсенала» из группировки «Киборги», которых решили признать экстремистами, уехали на СВО

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщил телеграм-канал MASH. 5 июня Тульский областной суд рассмотрит иск прокуратуры о признании фанатского объединения экстремистским.

Группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала», которую прокуратура требует признать экстремистской, в полном составе отправилась в зону СВО. По данным Mash, «Киборги» вступили в ряды 106-го разведотряда.

Напомним, «Киборги» попали в зону пристального внимания оперативников Центра «Э» в связи с пропагандой нацистской и экстремистской идеологии. Уточняется, что лидер группы не раз привлекался к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в соцсетях.

У других «Киборгов» тоже были проблемы с законом — они дрались с болельщиками различных футбольных клубов и лицами неславянской внешности. Дело о признании группировки экстремистским сообществом, будет рассматриваться Тульским областным судом 5 июня.