В Музее обороны Тулы сняли фильм о героях СВО с Дмитрием Дюжевым

Музей обороны Тулы в парке «Патриот» стал площадкой для съемок документального фильма о героях спецоперации. Эти съёмки стали частью проекта «Герой по соседству».

Ведущий проекта – российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, а его герои – участники специальной военной операции.

По замыслу авторов, личный пример военнослужащих должен вдохновить зрителей и «подать правильный пример нравственных ориентиров». В съемках в Туле также принял участие ветеран боевых действий, участник спецоперации Даниил Федорович.