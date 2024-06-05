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В Музее обороны Тулы сняли фильм о героях СВО с Дмитрием Дюжевым
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В Музее обороны Тулы сняли фильм о героях СВО с Дмитрием Дюжевым

Актёр театра и кино стал ведущим в новом социально значимом проекте «Герой по соседству».

Музей обороны Тулы в парке «Патриот» стал площадкой для съемок документального фильма о героях спецоперации. Эти съёмки стали частью проекта «Герой по соседству».

Ведущий проекта – российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, а его герои – участники специальной военной операции.

По замыслу авторов, личный пример военнослужащих должен вдохновить зрителей и «подать правильный пример нравственных ориентиров». В съемках в Туле также принял участие ветеран боевых действий, участник спецоперации Даниил Федорович.

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