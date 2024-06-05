Какие меры социальной поддержки участников СВО действуют в Тульской области?

Узнали, как поддерживают военнослужащих и их семьи, и что нужно, чтобы пойти на службу по контракту.

В Тульской области действуют 64 меры поддержки участников СВО и их семей. Подробнее о том, какая помощь оказывается военнослужащим рассказал заместитель министра труда – директор департамента по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат министерства труда и социальной защиты Тульской области Алексей Макаренко:

– При заключении контракта в 2024 году участникам СВО из регионального бюджета предусмотрены единовременные выплаты в общей сумме 255 тысяч руб. С учетом федеральной выплаты эта сумма составляет 450 тысяч рублей. Единовременные выплаты при заключении контракта осуществляются беззаявительно и перечисляются на счета в кредитные организации по спискам военного комиссариата.

В случае ранения предоставляются единовременные региональные выплаты в размере от 200 тысяч руб. до 1 млн руб.

Членам семей участника СВО предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Они предоставляются всем членам семей, проживающим на территории Тульской области, независимо от места мобилизации или заключения контракта о прохождении военной службы.

Это единовременные выплаты на детей, выплаты к праздникам: к Новому году, 8 Марта, выплата на догазификацию домовладений в размере понесенных расходов, ежемесячная выплата в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Детям участников СВО предоставляются в первоочередном порядке места в школах, детских садах, в летних оздоровительных лагерях. Предусмотрено освобождение от платы за детский сад, обеспечение горячим питанием школьников и студентов колледжей и техникумов.

Члены семьи получают билеты на спортивные и культурные мероприятия, пользуются льготным проездом в общественном транспорте, а также получают карту «Zабота», которая позволяет воспользоваться скидками на товары и услуги более 1000 организаций–партнеров.

Предоставление всех мер поддержки участникам СВО и их семьям находится на контроле врио губернатора Дмитрия Миляева.

Как помогают вернуться к обычной жизни участникам СВО?

Для того, чтобы военнослужащим, вернувшимся домой, было проще влиться в обычную жизнь в регионе создали проект «Время героев 71».

В рамках проекта участникам СВО будет частично компенсирована оплата обучения в ВУЗе. Они смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование, дополнительное образование. Также будет представлена возможность включения участников СВО в региональный резерв управленческих кадров и трудоустройства в первоочередном порядке в подведомственные организации и на предприятия региона.

Также военнослужащим предоставляется возможность пройти обучение по программам по открытию и ведению собственного дела при содействии Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства».

Руководителям или собственникам малого и среднего предпринимательства – участникам СВО будет предоставлена льготная программа финансирования «Стартап».

Кого ждут на службу по контракту?

Максим Ксёнз, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Туле:

– Требования не поменялись. На службу по контракту мы отбираем мужчин от 18 до 65 лет. 65 лет — это крайний порог для представителей редких специальностей – водителей, механиков-водителей и наводчиков.

В основном мы стараемся брать людей в возрасте от 30 до 40 лет. Тех, кто принял осознанное мужское решение связать свою жизнь с погонами.

Если вы решили пойти служить по контракту, алгоритм действий должен быть следующим:

Собирайте пакет документов, который обычно требуется для оформления на работу. Нужен СНИЛС, ИНН, паспорт, документ об образовании, водительское удостоверение (при наличии).

Приходите в пункт отбора. Здесь нужно будет заполнить анкету кандидата, в ней следует указать род войск, в которых хотите проходить службу. Приоритет тульского пункта отбора – комплектование воздушно-десантных войск. Если вы подойдете по состоянию здоровья, попадете именно туда.

После этого осуществляется отбор. Если все сложится, желающего отправиться на службу по контракту направят в войска в течение двух-трех дней.

Сначала контрактник попадает на обучение, оно длится не менее 10 дней. А потом уже – на выполнение боевых задач.

Брать с собой ничего, кроме предметов личной гигиены, не нужно. Все необходимое военнослужащим предоставляют бесплатно.

Можно ли стать оператором БПЛА, если раньше этим никогда не занимался?

– Да. Сейчас операторы БПЛА – одна из приоритетных специальностей. В пункте отбора дежурит сотрудник из подразделения БПЛА. Если кандидат изъявил желание служить в этом подразделении и подходит по возрасту, здоровью и физическим данным, его обучат новой профессии.

Почему мужчины идут служить по контракту?

Этот вопрос мы задали молодому человеку, который в момент съемки заполнял документы в пункте отбора. 30-летний Роман признался, что служить идет по зову сердца:

– Решение я принял давно, сейчас осмелился и пришел. Иду помогать нашим ребятам защищать родину. Я не служил в армии, работал мастером-механиком, но готов всему обучиться и делать все, чтобы быть полезным. Друг и брат меня в моем решении поддерживают.

запишите телефон

Жители Тульской области могут задать вопросы о контрактной службе по номеру горячей линии 117, по мерам поддержки – по номеру 129

Телефон тульского пункта отбора: 8 (4872) 56-19-90.

Адрес: ул. Коминтерна, 28

Также информацию можно найти на официальном сайте: службапоконтракту.рф.

Подробнее о том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию – на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку, по которой с вами обязательно свяжутся и ответят на все интересующие вопросы.

удостоверение свои

Электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты, аккумулирует в себе весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет

в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров.

Электронное удостоверение бессрочное и действует на всей территории страны. Информацию о порядке получения удостоверения, льготах и привилегиях, и банке-партнере можно найти на сайте svoi.mil.ru или по единому номеру информационно-справочной службы 117.