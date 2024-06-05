Не платил зарплату: гендиректор тульской компании грузоперевозок пойдет под суд

Тульский СК завершил расследование уголовного дела о невыплате заработной платы в отношении гендиректора местной организации. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Как установило следствие, в период с сентября по декабрь 2023 года генеральный директор тульской логистической организации задолжал своему сотруднику зарплату и иные выплаты на общую сумму свыше 59 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В ходе следствия долги перед работником виновник погасил в полном объеме с процентами, как того требует закон.

Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее проверку по заявлениям работников проводила и прокуратура. Гендиректора оштрафовали, а по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело.