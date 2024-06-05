Четырёх туляков обвинили в организации подпольного казино

С января 2020 года по июнь 2021 года житель Киреевска и три жительницы Узловой, работающие вместе в букмекерской конторе, арендовали нежилое помещение на ул. Беклемищева в Узловой и установили компьютеры с игровым обеспечением. С их помощью они незаконно организовали и проводили азартные игры.

Сейчас четверку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.