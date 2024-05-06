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Тульская компания задолжала двум бывшим работникам более 70 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело
Фото Алексея Пирязева.

Тульская компания задолжала двум бывшим работникам более 70 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело

Прокуратура провела проверку.

Прокуратура Центрального района г. Тулы провела проверку по обращению двух бывших работников ООО «ВМК» (деятельность автомобильного грузового транспорта). Компания не вела табели учета рабочего времени, работники не расписывались в трудовых договорах, а в день увольнения ООО «ВМК» не выплатила двум сотрудникам компенсацию за неиспользуемый отпуск на общую сумму 71 тысячу рублей.

В ходе проверки компания перечислила бывшим работникам 6200 рублей на двоих — это компенсация за задержку выплат.

Генеральный директор ООО «ВМК» привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, ему назначено наказание в виде штрафа 12 000 рублей. Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев иных установленных законом выплат.

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сегодня, в 11:56 0
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