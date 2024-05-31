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В Туле владелец ювелирных салонов уклонился от уплаты налогов на 180 млн рублей

В Туле владелец ювелирных салонов уклонился от уплаты налогов на 180 млн рублей

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Суд арестовал имущество предпринимателя на сумму 148 млн рублей.

В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по заявлению УФНС России по Тульской области по статье «Уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере».

По данным пресс-службы ведомства, с января 2021 по март 2023 года коммерсант, занимающийся ювелирным бизнесом, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 180 млн рублей. Мужчине предъявлено обвинение, для обеспечения возмещения причиненного ущерба арестовано его имущество стоимостью более 148 млн рублей.

Следователи проводят обыски в организациях, принадлежащих обвиняемому. Допрашиваются свидетели, изымаются технические устройства и документы. Расследование продолжается.

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