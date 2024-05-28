Инспектор тульского УФСИН Татьяна Самойлова вышла в финал конкурса «Мисс УИС»

Ежегодно среди сотрудниц федеральной службы исполнения наказаний проходит конкурс профессионального мастерства. На всероссийском этапе Тульскую область представит инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Татьяна Самойлова.
Она одержала победу в региональном отборе, который проходил в Туле в ноябре 2023 года. Ранее видеоматериалы выступлений Татьяны направили в Москву для участия в следующем заочном этапе конкурса. Из 89 девушек со всей России тулячка вошла в 12 лучших и получила путевку в финал.
— С 3 по 7 июня Татьяна примет участие в финальных испытаниях,
которые будут проходить в Москве. Ей предстоит пройти огневую,
правовую, физическую подготовку и показать свои таланты, представив
творческую программу, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Тульской области.
С 4 по 7 июня будет проходить интернет-голосование. Отдать голос за тулячку можно с первого дня конкурса в соцсетях ФСИН России.