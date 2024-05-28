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Инспектор тульского УФСИН Татьяна Самойлова вышла в финал конкурса «Мисс УИС»
Фото предоставлены пресс-службой УФСИН по Тульской области.

Инспектор тульского УФСИН Татьяна Самойлова вышла в финал конкурса «Мисс УИС»

В финальных испытаниях девушке предстоит пройти огневую, правовую, физическую подготовку и показать свои таланты, представив творческую программу.

Ежегодно среди сотрудниц федеральной службы исполнения наказаний проходит конкурс профессионального мастерства. На всероссийском этапе Тульскую область представит инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Татьяна Самойлова. 

Она одержала победу в региональном отборе, который проходил в Туле в ноябре 2023 года. Ранее видеоматериалы выступлений Татьяны направили в Москву для участия в следующем заочном этапе конкурса. Из 89 девушек со всей России тулячка вошла в 12 лучших и получила путевку в финал.

— С 3 по 7 июня Татьяна примет участие в финальных испытаниях,
которые будут проходить в Москве. Ей предстоит пройти огневую,
правовую, физическую подготовку и показать свои таланты, представив
творческую программу, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Тульской области.

С 4 по 7 июня будет проходить интернет-голосование. Отдать голос за тулячку можно с первого дня конкурса в соцсетях ФСИН России.

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сегодня, в 10:15 0
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Люди
Татьяна Самойлова
Место
УФСИН России по Тульской области
 

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