Инспектор тульского УФСИН Татьяна Самойлова вышла в финал конкурса «Мисс УИС»

Фото предоставлены пресс-службой УФСИН по Тульской области.

В финальных испытаниях девушке предстоит пройти огневую, правовую, физическую подготовку и показать свои таланты, представив творческую программу.

Ежегодно среди сотрудниц федеральной службы исполнения наказаний проходит конкурс профессионального мастерства. На всероссийском этапе Тульскую область представит инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Татьяна Самойлова.

Она одержала победу в региональном отборе, который проходил в Туле в ноябре 2023 года. Ранее видеоматериалы выступлений Татьяны направили в Москву для участия в следующем заочном этапе конкурса. Из 89 девушек со всей России тулячка вошла в 12 лучших и получила путевку в финал.

— С 3 по 7 июня Татьяна примет участие в финальных испытаниях,

которые будут проходить в Москве. Ей предстоит пройти огневую,

правовую, физическую подготовку и показать свои таланты, представив

творческую программу, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Тульской области.

С 4 по 7 июня будет проходить интернет-голосование. Отдать голос за тулячку можно с первого дня конкурса в соцсетях ФСИН России.