В Киреевске осудят подростка-наркодилера, который стал жертвой похищения

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В Киреевске следователи местного отдела СУ СК России по Тульской области направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в торговле покупке, хранении и попытке продажи запрещённых веществ в крупном объёме.

Установлено, что 17-летний подросток через интернет приобрел наркотические средства для перепродажи и спрятал их за металлическим забором на ул. Дзержинского в районном центре. Часть наркотиков несовершеннолетний драгдилер хранил у себя дома для употребления.

В ноябре прошлого года наркоторговец сам стал жертвой злоумышленников – трое приятелей похитили его и требовали деньги, а в случае неподчинения угрожали «сдать» полиции. По ходатайству следователя суд отправил 17-летнего обвиняемого под домашний арест. Собранные доказательства полностью подтверждают его причастность к наркопреступлениям.