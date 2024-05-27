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В Киреевске осудят подростка-наркодилера, который стал жертвой похищения
Фото из архива Myslo

В Киреевске осудят подростка-наркодилера, который стал жертвой похищения

Молодому человеку вменяют незаконное приобретение, хранение и покушение на сбыт крупной партии наркотиков.

В Киреевске следователи местного отдела СУ СК России по Тульской области направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в торговле покупке, хранении и попытке продажи запрещённых веществ в крупном объёме.

Установлено, что 17-летний подросток через интернет приобрел наркотические средства для перепродажи и спрятал их за металлическим забором на ул. Дзержинского в районном центре. Часть наркотиков несовершеннолетний драгдилер хранил у себя дома для употребления.

В ноябре прошлого года наркоторговец сам стал жертвой злоумышленников – трое приятелей похитили его и требовали деньги, а в случае неподчинения угрожали «сдать» полиции. По ходатайству следователя суд отправил 17-летнего обвиняемого под домашний арест. Собранные доказательства полностью подтверждают его причастность к наркопреступлениям.

 

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 +2
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