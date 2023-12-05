Появилось видео похищения подростка в Туле 

Отметим, что жертва похищения так же, как и его похитители, предстанет перед судом.

Напомним, вчера мы писали, что история с похищением 17-летнего парня получила продолжение: молодой человек оказался связан с наркоторговлей.

26 ноября на Красноармейском проспекте в Туле подростка силой затащили в машину трое его знакомых. Парня отвезли к нему домой и потребовали денег. В случае отказа они угрожали ему тем, что расскажут правоохранителям о том, что он распространяет наркотики.

Свидетели похищения сообщили приметы злоумышленников в полицию, и благодаря слаженной работе стражей порядка парня освободили в тот же день. А чуть позже в отношении освобожденного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». По нашей информации, к этой статье может добавиться еще одна — предусматривающая уголовную ответственность за сбыт наркотических средств.

Отметим, что похитители парня сейчас находятся под домашним арестом — им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека».