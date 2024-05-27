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Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Степанова, 34, 34-а,
  • ул. Декабристов, 4-а, 6, 10, 12, 14,
  • ул. Марата, 35,
  • ул. Бакулина, 11,
  • ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
  • ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,
  • пос. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-35 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Шмидта, 1, 6,
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 72-74, 74-а, 71, 73, 71-а,
  • 13-й пр-д, 20, 21, 22, 23,
  • ул. Шишкова, 19-59, 14-50.

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