Какие дома Тулы будут обесточены 28 мая

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Степанова, 34, 34-а,
- ул. Декабристов, 4-а, 6, 10, 12, 14,
- ул. Марата, 35,
- ул. Бакулина, 11,
- ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
- ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,
- пос. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-35 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 1-11,
- ул. Шмидта, 1, 6,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 72-74, 74-а, 71, 73, 71-а,
- 13-й пр-д, 20, 21, 22, 23,
- ул. Шишкова, 19-59, 14-50.