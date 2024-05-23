Житель Узловой дважды ударил приятеля по голове: несчастный умер на месте

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Всё произошло в понедельник, 20 мая, в квартире на ул. Трегубова.

В Узловой следователи местного отдела регионального СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным пресс-службы ведомства, 20 мая в квартире на ул. Трегубова злоумышленник поссорился со своим знакомым и дважды ударил его кулаком по голове. Мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.