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Житель Советска: «Почему в Туле делают ямочный ремонт, а у нас нет?»

Житель Советска: «Почему в Туле делают ямочный ремонт, а у нас нет?»

Главная улица города разбита, но восстанавливать её местные власти не спешат.

В редакцию обратился житель Советска Андрей Ф. Мужчина пожаловался на нарушение администрацией города законодательства РФ, касающегося содержания автомобильных дорог.

– Дороги покрылись ямами еще в прошлом году, но почему-то их никто не ремонтирует. Хоть бы ямочный ремонт провели! Обращался в прокуратуру, те вносили главе администрации представление, но все равно ничего не меняется, – сообщает читатель.

Мужчина отмечает, что глубокие ямы поджидают автомобилистов на ул. Красноармейской, Парковой, Пионерской, Октябрьской и Энергетиков.

– Более того, полностью разбит тротуар по ул. Энергетиков, напротив домов № 29, 31, 37, 39, в том числе в ремонте нуждается и лестница. Люди вынуждены ходить по проезжей части! На ул. Энергетиков у дома № 35 полностью разбит тротуар с лестницей, с колясками проехать нереально! Вроде как был проведён тендер по благоустройству пешеходных зон ул. Энергетиков от ул. Комсомольской до ул. Молодёжной. Работы должны пройти в 2024 году, но когда они начнутся – непонятно. 

Жители Советска рассчитывают, что администрация сообщит реальные сроки приведения городских улиц в надлежащее состояние.

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