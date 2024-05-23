На Калужском шоссе собралась пробка из-за двойного ДТП

Утром 23 мая в районе METRO столкнулись Lada, Ford и ГАЗ. ДТП спровоцировало длинную пробку в правом ряду от эстакады до гипермаркета.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Обошлось без пострадавших.
По данным Госавтоинспекции, пострадавших нет.
Утром 23 мая в районе METRO столкнулись Lada, Ford и ГАЗ. ДТП спровоцировало длинную пробку в правом ряду от эстакады до гипермаркета.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Обошлось без пострадавших.
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