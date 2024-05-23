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На Калужском шоссе собралась пробка из-за двойного ДТП

На Калужском шоссе собралась пробка из-за двойного ДТП

По данным Госавтоинспекции, пострадавших нет.

Утром 23 мая в районе METRO столкнулись Lada, Ford и ГАЗ. ДТП спровоцировало длинную пробку в правом ряду от эстакады до гипермаркета.

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На месте работали сотрудники ГИБДД. Обошлось без пострадавших. 

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