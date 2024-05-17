Приставы списали со счёта туляка долги по 30 штрафам за нарушения ПДД

Более 27 тысяч рублей взыскали судебные приставы с 24-летнего туляка. Молодой человек 30 раз привлекался к административной ответственности: большинство выписанных штрафов – за превышение скорости.

Также нарушитель не раз выезжал на встречную полосу и управлял незарегистрированным транспортным средством.

Когда исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов, на банковские счета должника наложили арест. Такие меры побудили туляка пересмотреть своё отношение к назначенному наказанию и оплатить штрафы в полном объеме.