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  4. Туляк 30 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Приставы списали со счёта туляка долги по 30 штрафам за нарушения ПДД
Фото из архива Myslo

Приставы списали со счёта туляка долги по 30 штрафам за нарушения ПДД

Молодой человек злостно уклонялся от уплаты, пришлось применить принудительные меры.

Более 27 тысяч рублей взыскали судебные приставы с 24-летнего туляка. Молодой человек 30 раз привлекался к административной ответственности: большинство выписанных штрафов – за превышение скорости.

Также нарушитель не раз выезжал на встречную полосу и управлял незарегистрированным транспортным средством.

Когда исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов, на банковские счета должника наложили арест. Такие меры побудили туляка пересмотреть своё отношение к назначенному наказанию и оплатить штрафы в полном объеме.

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Фотограф:
вчера, в 22:30 +1
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Место
Тула

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