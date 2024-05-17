Погода в Туле 18 мая: до +21 и без осадков

Фото из архива Myslo

В субботу, 18 мая, в Тульской области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.