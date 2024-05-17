  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 18 мая: до +21 и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 18 мая: до +21 и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 18 мая: до +21 и без осадков

Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.

В субботу, 18 мая, в Тульской области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.  

1.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Калужском шоссе в Туле ограничено движение транспорта
На Калужском шоссе в Туле ограничено движение транспорта
Приставы списали со счёта туляка долги по 30 штрафам за нарушения ПДД
Приставы списали со счёта туляка долги по 30 штрафам за нарушения ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.