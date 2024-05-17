В Туле благоустроят сквер Льва Толстого

Фото из архива Myslo.

Совместно с жителями администрация обсудит виды работ, после чего будет разработан дизайн-проект благоустройства общественного пространства.

В Туле подвели итоги голосования за объекты благоустройства общественных пространств. Тулякам на выбор было представлено два общественных пространства — сквер Л. Н. Толстого и территория на Красноармейском проспекте возле дома № 14 (бывший кинотеатр «Октябрь»). По итогам голосования победил сквер Л. Н. Толстого. За него отдали свыше 25,7 тысячи голосов.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов отметил:

Илья Беспалов — В следующем году благодаря программе «Формирование современной городской среды» отремонтируем знаковый сквер Л. Н. Толстого в самом центре города. Уверен, что в обновленном виде он станет еще одной точкой притяжения туляков.

Сквер Толстого благоустроят в 2025 году.