В Тульской области ребенок обвинил настоятеля храма в педофилии

В Тульской области 12-летний мальчик рассказал своей маме, что стал жертвой домогательств пожилого священника. О неподобающем поведении настоятеля одного из храмов он сообщил еще 30 марта. Мать сразу же обратилась в правоохранительные органы — уголовное дело возбудили спустя чуть больше месяца.

«Сатана под видом ребенка»

62-летний Дмитрий В. (имя изменено. — Прим. ред.) служит настоятелем уже более 30 лет. После окончания средней школы Дмитрий проходил послушание в должности псаломщика, потом закончил духовную семинарию и в марте 1994 года получил назначение в один из храмов Тульской области.

— С ним наш приход обрел жизнь, — рассказывают прихожанки храма. — Он находит множество спонсоров, которые помогают реставрировать храм. За усердное служение он был удостоен звания протоиерея. Отец Дмитрий много чего сделал для воспитания подрастающего поколения! По его благословению с 1999 года при храме начала работать воскресная школа. Большое внимание отец Дмитрий всегда уделял и уделяет воспитанию в чадах любви к Родине.

Поэтому нас переполняет чувство возмущения и омерзения от клеветы, обрушившейся на батюшку!

По информации Myslo, мальчик приезжал в Тульскую область для того, чтобы провести время у бабушки.

— Как у нее брат умер, так она в храм стала чаще ходить. А вместе с ней и внук начал захаживать. Видели его несколько раз по весне, крутился здесь, — продолжают прихожанки. — Потом исчез, и вспомнили мы про него после того, как отца Дмитрия задержали за якобы шашни с мальчиком.

Знаете, такое ощущение, что это либо провокация страны, с которой мы воюем, либо сатана в образе ребенка явился.

Третьего не дано. Мы уже две недели без батюшки обходимся и не знаем, как быть дальше.

Проблемы с психикой и кошмары по ночам

По информации нашего источника, эпизод с домогательством к ребенку произошел 30 марта. Священник несколько раз приглашал 12-летнего мальчика к себе в гости. И в один из таких визитов совершил развратные действия в отношении шестиклассника.

— После этого у мальчика начались проблемы с ментальным здоровьем — он теперь вынужден посещать психиатра. Ему снятся кошмары, он элементарно не может ночью уснуть, — уточнил наш источник из правоохранительных органов.

Отметим, что мама мальчика от комментариев отказалась, сославшись на тайну следствия:

— С большим удовольствием дам ответы на все ваши вопросы, но в будущем. Пока никаких комментариев по этому поводу дать не могу. Как только завершится расследование, я готова продемонстрировать переписку моего ребенка и «священника», — заявила Myslo 36-летняя женщина.



Потерпевший шестиклассник.

При этом в виновность священника не верят не только прихожанки его храма, но и обычные жители посёлка. Говорят, что множество детей прошло через воскресную школу, но ни от кого никогда не было подобных жалоб:

— Мы же все прекрасно понимаем, что это подстава. Хотели, чтобы ребенка взяли на служение в храм, а когда не вышло — оклеветали батюшку. Тут всё похоже на заговор против человека. Дмитрий — не только священник отличный, но и человек замечательный, порядочный.

Дом священника.

Что грозит протоиерею

Сам отец Дмитрий, находящийся сейчас под подпиской о невыезде, по телефону заявил журналисту Myslo, что с радостью готов обсудить эту историю. После чего попросил перезвонить и больше не отвечал на телефонные звонки, поэтому за комментарием мы обратились в епархию:

— Решением дисциплинарной комиссии епархии Дмитрий В. был отстранен от всех занимаемых должностей и запрещен в священнослужении на время расследования уголовного дела.

Оперативно-следственные действия в делах, подобных этому, довольно специфические. Следователю необходимо определить, не является ли обвинение ребенка выдумкой. Потерпевшему проведут не только судебно-медицинскую экспертизу, но и психолого-психиатрическую. Специалисты будут беседовать не только с пострадавшим, но и с его родителями и педагогами.

В отношении протоиерея сейчас возбуждено уголовное дело по второй части статьи 135 УК РФ — «Совершение развратных действий без применения силы в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». Если вина священника будет доказана, ему грозит до 8 лет колонии.



Дмитрий В.

Был случай

Похожая история произошла с 15-летним подростком из Тульской области в 2018 году. Парень вместе с родителями приехал в калужский храм — священник попросил взрослых выйти на улицу, а сам начал проводить «обряд» с юношей.

— В алтаре он приложил ладонь своей правой руки мне ко лбу и стал читать молитвы по типу «изыди, бесы» — я такие никогда не слышал. При этом второй рукой, левой, священник стал гладить меня по туловищу, в области груди и живота, постепенно опуская руку, и в какой-то момент стал массировать мне паховую область. От неожиданности я впал в ступор и ничего не мог ни сделать, ни сказать. <…> Затем священник велел мне спустить брюки и трусы и стал совершать возвратно-поступательные движения (именно такие слова в первых показаниях произнес потерпевший. — Прим. ред.).

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток из Тульской области получил серьезную психологическую травму и нуждается в лечении. Священника арестовали в 2018 году и годом позже на 5 лет отправили в колонию строгого режима.