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В тульском фондохранилище можно будет увидеть подлинники из Эрмитажа и Третьяковской галереи
Фото из архива Myslo.

В тульском фондохранилище можно будет увидеть подлинники из Эрмитажа и Третьяковской галереи

Выставка откроется 18 мая в Международный день музеев.

Экспозиция станет ключевым событием проекта «Музейное лето в Туле — 2024».

Так, в тульском фондохранилище представят экспонаты 12 ведущих музеев. Туляки смогут увидеть порядка 300 подлинных предметов из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Политехнического музея, Театрального музея им. А. А. Бахрушина и других. Как рассказали в региональном минкульте, все предметы из фондов федеральных музеев будут связаны с нашим регионом: это полотна уроженцев Тульской губернии, портреты знаменитых туляков, изображения и архивные документы о значимых исторических событиях в регионе и т. д.

Выставка будет работать с 18 мая по 18 сентября. 

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Фотограф:
сегодня, в 18:01 +2
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