В тульском фондохранилище можно будет увидеть подлинники из Эрмитажа и Третьяковской галереи

Фото из архива Myslo.

Экспозиция станет ключевым событием проекта «Музейное лето в Туле — 2024».

Так, в тульском фондохранилище представят экспонаты 12 ведущих музеев. Туляки смогут увидеть порядка 300 подлинных предметов из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Политехнического музея, Театрального музея им. А. А. Бахрушина и других. Как рассказали в региональном минкульте, все предметы из фондов федеральных музеев будут связаны с нашим регионом: это полотна уроженцев Тульской губернии, портреты знаменитых туляков, изображения и архивные документы о значимых исторических событиях в регионе и т. д.

Выставка будет работать с 18 мая по 18 сентября.