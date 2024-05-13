На тульского владельца сети барбершопов TOPGUN подали в суд за клевету

Фото: скриншот видео на YouTube.

Владелец известной сети барбершопов «TOPGUN» бизнесмен Алексей Локонцев снова оказался в центре скандала.

На видеохостинге YouTube он опубликовал видеоролик, в котором жестко прошелся по сети бабершопов «Бородач». В частности, он критикует своего конкурента, владельца франшизы Антона Василенко, прибегая к оценочным суждениям и нецензурной лексике.

19 марта Арбитражный суд принял иск владельцев «Бородача» в производство. Те требуют признать видеоролик Локонцева «не соответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию истцов», чтобы Локонцев удалил спорный разбор и разместил опровержение. Кроме того, истцы просят суд «запретить ответчикам дальнейшее распространение сведений об истцах в любом виде и форме». Третьим лицом в деле выступил Роскомнадзор.

Напомним, бизнесмен Алексей Локонцев уже не в первый раз попадает в скандалы. Так, в 2020 году он засветился в скандальном видео. В 2021 году бизнесмен заявил, что в его барбершопах (их более 200 по стране) не делают стрижку с пробором, так как «пробор — известный признак питуха» (орфография автора сохранена).