Суд вынес приговор жителю Новомосковска, по вине которого рабочие сорвались с 13-метровой высоты

Прокуратура поддержала обвинение в суде по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Новомосковска. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).



Установлено, что индивидуальный предприниматель, пренебрегая требованиями промышленной безопасности, не провел экспертизу промышленной безопасности автогидроподъемника. Он направил оборудование с техническими неисправностями на строительный объект для выполнения кровельных работ. Это привело к тому, что 20 июля 2023 года с автовышки оторвался кронштейн крепления подъемного механизма. Люлька упала с 13-метровой высоты вместе с двумя рабочими. Один из них получил тяжелые повреждения, второй скончался в больнице через 10 дней после происшествия.

— С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также он лишен права занимать должности, связанные с соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах с подъемными сооружениями в организациях и учреждениях любой организационно-правовой формы, сроком в 1,5 года, — рассказали в прокуратуре Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил.