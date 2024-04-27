Туляк отравился шаурмой: Роспотребнадзор прикрыл палатку за нарушение санитарных норм

Поводом для проверки стало экстренное извещение ведомства из больницы о регистрации случая инфекционного заболевания у покупателя.

Заболевший рассказал врачу, что до этого приобретал шаурму в палатке на ул. Оружейная, 2-д в Туле.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в организации общественного питания установлены нарушения обязательных требований к условиям производства кулинарной продукции, санитарной обработке производственного инвентаря, ведению технологических документов, производственному контролю за безопасностью вырабатываемой продукции.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений.

Материалы о временном запрете деятельности направлены для рассмотрения в Советский районный суд города Тулы. Решением суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 30 суток. Ситуация находится на контроле Управления.