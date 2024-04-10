Тульские мастера плавания завоевали медали на чемпионате России

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Калужской области завершился XXXII чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов от 25 лет и старше. За четыре дня было разыграно 43 комплекта наград, включая 9 эстафетных заплывов.

Представители тульского клуба мастеров плавания «Арсенал» завоевали пять золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей. Об этом сообщает минспорта региона.

Победителями стали: МС МК Антон Панферов, МС Александр Баталкин, КМС Наталья Кузнецова, КМС Анна Алешина, КМС Елена Девятиярова и КМС Сергей Ермаков.