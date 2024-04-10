Как чувствуют себя девочки, найденные в тульском лесу

Фото со страницы Ирины Кузнецовой.

Дети проходят реабилитацию после того, как несколько месяцев жили в шалаше.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Ирина Кузнецова продолжает навещать двух девочек, которых обнаружили в лесополосе в Алексинском районе. Дети проходят реабилитацию.

— Пообщалась с девочками, поговорила по душам. Скучают по маме и бабушке, хотят домой. Обрадовались гостинцам, но еще хотят раскраску и настольную игру. Обязательно привезу! Самое главное, что дети сейчас в безопасности, накормлены и спят на чистой постели! — написала в соцсети Ирина Кузнецова.

Напомним, детей, их мать и ее сожителя нашли в понедельник, 8 апреля. Несколько месяцев они жили в шалаше посреди леса. Женщина и ее дочери оказались уроженками Ярославской области. Они пропали 11 месяцев назад: заявление на розыск подала бабушка детей.

Полиция проверяет мать и сожителя девочек. Ситуация находится на контроле прокуратуры. Предварительно, никаких противоправных действий по отношению к детям не совершали.