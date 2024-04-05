В Туле контрактник получил пять лет колонии за неявку на службу

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В мае мужчина должен был выйти из отпуска, но возвращаться на службу он не захотел. А в октябре военный оказался в психиатрической больнице.

Тульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в неявке в срок без уважительных причин на службу.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года мужчина не прибыл на службу в воинскую часть из отпуска к 8 часам утра, как того требовал регламент. Вместо этого он остался дома и на протяжении пяти месяцев уклонялся от службы.

В октябре контрактник поступил на лечение в психиатрический стационар и сообщил медикам, что является военнослужащим. Те передали информацию в военкомат, мужчина был задержан. На суде он полностью признал свою вину, раскаялся и получил пять лет колонии общего режима.

Приговор был оглашен в присутствии военнослужащих, после чего судья провел беседу с личным составом воинской части и разъяснил им ответственность за совершение преступлений против военной службы в период частичной мобилизации.