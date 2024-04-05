Погода в Туле 6 апреля: до +13 и без осадков

Фото из архива Myslo

В субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от -5 до нуля, днём – от +8 до +13. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.