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Погода в Туле 6 апреля: до +13 и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 6 апреля: до +13 и без осадков

Синоптики прогнозируют умеренный ветер южной четверти.

В субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от -5 до нуля, днём – от +8 до +13. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:00 +6
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