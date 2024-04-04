Туляки заметили огромные очереди в миграционный центр

В последнее время возле Многофункционального миграционного центра ФГУП ПВС МВД России на ул. Рязанской туляки замечают длинные очереди. Похожая ситуация повторяется уже несколько дней: десятки иностранцев толпятся у дверей центра.

По информации Myslo, причина очередей кроется в ужесточении законодательства в сфере миграции после теракта в «Крокус Сити Холле», за совершение которого задержаны граждане Таджикистана. Теперь иностранцев проверяют тщательнее и поэтому дольше.

В регионах, в том числе и в Тульской области, участились рейды по местам работы жителей ближнего зарубежья. Так, недавно в Венёвском районе оперативники проверили более 100 мигрантов, 18 из них оказались с нарушениями миграционного законодательства.