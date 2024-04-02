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Владимир Путин: «Нужно обновить подходы к миграционной политике в России»
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo

Владимир Путин: «Нужно обновить подходы к миграционной политике в России»

2 апреля президент выступил на заседании коллегии МВД. Глава государства сделал ряд заявлений.

Среди них – изменение миграционной политики в стране. 

– Когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый пакет правонарушений, причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарного русского языка. Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски и рецидивы незаконной миграции, – передает слова главы государства ТАСС.

При этом Путин подчеркнул: одновременно с этими обстоятельствами «наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами».

Другие заявления, которые президент сделал во время коллегии:

  • Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе», установит все звенья цепочки;
  • Приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру;
  • Действующие в России криминальные синдикаты часто оказываются трансграничными, сотрудничают с зарубежными спецслужбами;
  • Уровень подростковой преступности в РФ в последние годы снижается, этому помогает профилактика.

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сегодня, в 15:32 −2
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