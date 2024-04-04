  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские спортсмены завоевали полный комплект медалей на первенстве России по подводному спорту - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены завоевали полный комплект медалей на первенстве России по подводному спорту
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали полный комплект медалей на первенстве России по подводному спорту

В командном зачете сборная нашего региона заняла седьмое место.

В Саратове завершилось первенство России по подводному спорту.
В соревнованиях приняли участие порядка 450 спортсменов из 24 регионов страны. Победу оспаривали юниоры и юниорки 14-17 лет.

София Трегубова, представляющая тульскую «ОКСШОР», завоевала золотую медаль на дистанции 50 м и бронзовую медаль на дистанции 100 м в дисциплине плавание в классических ластах.

Семен Хромов стал вторым на дистанциях 800 м и 1500 м в дисциплине плавание в ластах.

Елизавета Пупшис финишировала четвертой на дистанции 50 м в классических ластах.

Как сообщает минспорт Тульской области, в командном зачете сборная нашего региона заняла седьмое место.

Тренируются пловцы под руководством Натальи Дудченко и Павла Дудченко.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
подводное плавание
Туляки заметили огромные очереди в миграционный центр
Туляки заметили огромные очереди в миграционный центр
Застройщику велели огородить территорию бывшего «Дома здоровья» на Веневском шоссе
Застройщику велели огородить территорию бывшего «Дома здоровья» на Веневском шоссе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.