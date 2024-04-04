Тульские спортсмены завоевали полный комплект медалей на первенстве России по подводному спорту

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Саратове завершилось первенство России по подводному спорту.

В соревнованиях приняли участие порядка 450 спортсменов из 24 регионов страны. Победу оспаривали юниоры и юниорки 14-17 лет.

София Трегубова, представляющая тульскую «ОКСШОР», завоевала золотую медаль на дистанции 50 м и бронзовую медаль на дистанции 100 м в дисциплине плавание в классических ластах.

Семен Хромов стал вторым на дистанциях 800 м и 1500 м в дисциплине плавание в ластах.

Елизавета Пупшис финишировала четвертой на дистанции 50 м в классических ластах.

Как сообщает минспорт Тульской области, в командном зачете сборная нашего региона заняла седьмое место.

Тренируются пловцы под руководством Натальи Дудченко и Павла Дудченко.