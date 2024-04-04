Журналисты Myslo стали победителями и призерами конкурса «Мастера тульской журналистики — 2023»

Лариса Тимофеева и Леонид Почекин.

От имени губернатора Алексея Дюмина лауреатов и призеров конкурса приветствовал его первый заместитель Дмитрий Миляев.

— Сегодня мы чествуем наших журналистов. Благодаря вам страна узнает об успехах нашего региона, о его выдающихся людях. Спасибо всем, кто и в снег, и в дождь, днём, а иногда и ночью вместе с нами, с правительством региона, несёт своё дежурство, — сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил вклад тульских журналистов в освещение специальной военной операции.

— Наши противники ведут масштабную информационную войну против России, используя все доступные ресурсы. Помните, что вы — в авангарде этого сражения! И чем больше мы подготовлены, тем больше у нас шансов остаться неуязвимыми для информационных атак. В своих проектах вы рассказываете о военнослужащих, мужественно исполняющих свой долг. О волонтёрах, неравнодушных людях, обеспечивающих надёжный тыл, о заслугах наших оборонщиков. Туляки и вся страна должны знать своих героев. И наших парней, которые сражаются на передовой, и тех, кто в тылу вносит свой вклад в общую Победу. Нашему региону есть чем гордиться, и тульская журналистика — один из поводов для гордости, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

В номинации «Земля силы и талантов. Своих не бросаем» победил коллектив Myslo: жюри высоко оценило цикл репортажей Леонида Почекина из Луганской Народной Республики.

В номинации «Лучший журналист интернет-СМИ» призером конкурса стала шеф-редактор еженедельника «Слобода» Лариса Тимофеева, статья «Волонтеры о том, как важно помогать детям и почему дружба важнее подарков».

В номинации «Лучший фотожурналист» также призером стал Алексей Пирязев с фоторепортажем «Найди себя, если сможешь».



Конкурс «Мастера тульской журналистики» был учрежден в 2014 году. Это самое престижное региональное соревнование для корреспондентов, фотографов, видеооператоров. В 2023 году в конкурсе приняло участие около 200 журналистов.