  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Журналисты Myslo стали победителями и призерами конкурса «Мастера тульской журналистики - 2023» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Журналисты Myslo стали победителями и призерами конкурса «Мастера тульской журналистики — 2023»
Лариса Тимофеева и Леонид Почекин.

Журналисты Myslo стали победителями и призерами конкурса «Мастера тульской журналистики — 2023»

10-я торжественная церемония награждения победителей состоялась 3 апреля.

От имени губернатора Алексея Дюмина лауреатов и призеров конкурса приветствовал его первый заместитель Дмитрий Миляев.

iicker908hg81jtxukb7o0zyn82k1v5c.jpeg

— Сегодня мы чествуем наших журналистов. Благодаря вам страна узнает об успехах нашего региона, о его выдающихся людях. Спасибо всем, кто и в снег, и в дождь, днём, а иногда и ночью вместе с нами, с правительством региона, несёт своё дежурство, — сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил вклад тульских журналистов в освещение специальной военной операции. 

— Наши противники ведут масштабную информационную войну против России, используя все доступные ресурсы. Помните, что вы — в авангарде этого сражения! И чем больше мы подготовлены, тем больше у нас шансов остаться неуязвимыми для информационных атак. В своих проектах вы рассказываете о военнослужащих, мужественно исполняющих свой долг. О волонтёрах, неравнодушных людях, обеспечивающих надёжный тыл, о заслугах наших оборонщиков. Туляки и вся страна должны знать своих героев. И наших парней, которые сражаются на передовой, и тех, кто в тылу вносит свой вклад в общую Победу. Нашему региону есть чем гордиться, и тульская журналистика — один из поводов для гордости, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

xb9b1h6yb6oqmcf6c7uxt4dac6pygcfe.jpeg

В номинации «Земля силы и талантов. Своих не бросаем» победил коллектив Myslo: жюри высоко оценило цикл репортажей Леонида Почекина из Луганской Народной Республики.

В номинации «Лучший журналист интернет-СМИ» призером конкурса стала шеф-редактор еженедельника «Слобода» Лариса Тимофеева, статья «Волонтеры о том, как важно помогать детям и почему дружба важнее подарков». 

IMG_20240404_095159_561.jpg

В номинации «Лучший фотожурналист» также призером стал Алексей Пирязев с фоторепортажем «Найди себя, если сможешь».

Конкурс «Мастера тульской журналистики» был учрежден в 2014 году. Это самое престижное региональное соревнование для корреспондентов, фотографов, видеооператоров. В 2023 году в конкурсе приняло участие около 200 журналистов.

IMG_20240404_103311_276.jpg

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
Мастера тульской журналистикинаградыпобедапрофессия
Люди
Леонид ПочекинЛариса ТимофееваАлексей Пирязев
Место
Тула
В Туле поздравили супругов Сенниковых с 60-летием семейной жизни
В Туле поздравили супругов Сенниковых с 60-летием семейной жизни
Туляки заметили огромные очереди в миграционный центр
Туляки заметили огромные очереди в миграционный центр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.