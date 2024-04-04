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В Туле на проспекте Ленина произошло ДТП со скорой
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на проспекте Ленина произошло ДТП со скорой

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

4 апреля около 11 часов столкнулись автомобиль скорой помощи и Chevrolet. Авария произошла на проспекте Ленина, в районе улицы Генерала Маргелова. 

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На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили полицейские, обошлось без пострадавших.

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сегодня, в 11:32 0
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