В Туле на проспекте Ленина произошло ДТП со скорой

4 апреля около 11 часов столкнулись автомобиль скорой помощи и Chevrolet. Авария произошла на проспекте Ленина, в районе улицы Генерала Маргелова.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили полицейские, обошлось без пострадавших.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
4 апреля около 11 часов столкнулись автомобиль скорой помощи и Chevrolet. Авария произошла на проспекте Ленина, в районе улицы Генерала Маргелова.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили полицейские, обошлось без пострадавших.
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