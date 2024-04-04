В Туле на проспекте Ленина произошло ДТП со скорой

Фото Алексея Пирязева.

4 апреля около 11 часов столкнулись автомобиль скорой помощи и Chevrolet. Авария произошла на проспекте Ленина, в районе улицы Генерала Маргелова.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как сообщили полицейские, обошлось без пострадавших.