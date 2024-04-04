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Море под окнами, сырые стены и плесень: жители улицы Шухова показали последствия ремонта дома и тротуара
Фото Ирины Страховой.

Море под окнами, сырые стены и плесень: жители улицы Шухова показали последствия ремонта дома и тротуара

Высокая влажность в квартире началась после капремонта.

В редакцию Myslo обратилась пенсионерка Ирина Страхова. Она инвалид III группы, живет с мужем, сыном, невесткой и двумя внуками в доме № 6 по улице Шухова. Шесть лет назад в пятиэтажке сделали капремонт, облагородив фасад и тротуар у дома.

С тех пор в квартире Ирины Страховой начались проблемы. Несколько лет семья закрывала на них глаза, но с недавнего времени, по их словам, терпеть стало невозможно. После капремонта возле несущей стены со стороны улицы начала скапливаться вода, что пагубно повлияло на обстановку в квартире. По словам жильцов, в комнатах теперь постоянная сырость и плесень, отваливаются обои.

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— Вода постоянно собирается, у нас под окнами не дорога, а море! До того, как сделали асфальт, и намека на подобное не было. Вся сырость идет в стену, — поделилась Ирина Страхова.

По ее словам, такая же картина и у соседей. Правда, жители дальних подъездов не испытывают подобных трудностей: напротив их окон вода не скапливается.

Сейчас жители дома собирают документы, чтобы подготовить жалобы в администрацию города.

Myslo следит за развитием событий.

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Автор:
сегодня, в 12:03 +1
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