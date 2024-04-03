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Житель Суворова устроил дебош на избирательном участке и схлопотал 30 суток ареста 

Житель Суворова устроил дебош на избирательном участке и схлопотал 30 суток ареста 

А еще штраф за дискредитацию ВС РФ.

Мировой судья судебного участка № 40 в Суворове рассмотрел дело в отношении 26-летнего местного жителя, который обвинялся в нанесении побоев.

Судом установлено, что 17 марта на избирательном участке № 1903 обвиняемый трижды ударил члена избирательной комиссии. Потерпевший мешал буйному гражданину портить бюллетени.

Постановлением суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 суток ареста. 

Напомним, ранее молодого человека, который в день выборов вылил йод и зеленку в урну с бюллетенями, уже арестовывали на 15 суток. А еще он заплатил штраф за дискредитацию ВС РФ. 
 

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