Житель Суворова получил штраф за дискредитацию ВС РФ в день выборов

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Суворовский межрайонный суд Тульской области рассмотрел административное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в дискредитации ВС РФ.

17 марта мужчина разместил на двери одной из городских школ листок с призывом остановить СВО и голосовать против всех на президентских выборах. Таким образом он подорвал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР.

Ранее фигурант получил 15 суток ареста за то, что пытался испортить избирательные бюллетени, вылив в урну для голосования зелёнку. Мужчина признал вину и пояснил, что нарушил закон из-за отрицательного отношения к власти. Суд назначил ему штраф на сумму 45 тысяч рублей.