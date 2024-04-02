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Житель Суворова получил штраф за дискредитацию ВС РФ в день выборов
Фото из архива Myslo

Житель Суворова получил штраф за дискредитацию ВС РФ в день выборов

Ранее суд назначил мужчине 15 суток ареста за попытку повреждения избирательных бюллетеней.

Суворовский межрайонный суд Тульской области  рассмотрел административное дело в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в дискредитации ВС РФ.

17 марта мужчина разместил на двери одной из городских школ листок с призывом остановить СВО и голосовать против всех на президентских выборах. Таким образом он подорвал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР.

Ранее фигурант получил 15 суток ареста за то, что пытался испортить избирательные бюллетени, вылив в урну для голосования зелёнку. Мужчина  признал вину и пояснил, что нарушил закон из-за отрицательного отношения к власти. Суд назначил ему штраф на сумму 45 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 19:15 −7
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Место
Тульская областьСуворов

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