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В Туле пройдут две крупные ярмарки вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдут две крупные ярмарки вакансий

Они состоятся 4 и 5 апреля.

Кадровый центр «Работа России» приглашает жителей региона посетить ярмарки трудоустройства.

4 апреля с 14.00 вакансии представят следующие работодатели:

  • САО «РЕСО-Гарантия»,
  • АО «ТНС Энерго Тула»,
  • ООО ЧОО «Барс»,
  • ООО «Тепличный комбинат Ярославский»,
  • Управление федеральной службы судебных приставов по ТО,
  • ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»,
  • АО «Альфа-Банк», 
  • Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области,
  • УМВД России по Тульской области,
  • ООО «МЕТРО Кеш энд Керри»,
  • ГУ ТО «Развитие региональный центр». 

Среди вакансий: бухгалтер, ведущий инженер, юрисконсульт, специалист по охране труда, техник, электромонтер, судебный пристав, дознаватель, водитель, охранник, специалист по кадрам, продавец продовольственных товаров, маркетолог и другие. 

5 апреля в 10.00 состоится открытый отбор для соискателей с инвалидностью по вакансиям:

  • системный администратор,
  • педагог дополнительного образования,
  • швея,
  • дворник,
  • оператор call-центра,
  • менеджер,
  • водитель автомобиля,
  • грузчик,
  • инструктор,
  • почтальон,
  • кондитер,
  • комплектовщик,
  • маляр,
  • механик,
  • подсобный рабочий и другие. 

Среди работодателей:

  • ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»,
  • ТРОО «Березень Центр социальной реабилитации инвалидов»,
  • ООО «КВАНТ»,
  • ООО «Созвездие»,
  • ООО «Волоть»,
  • АО «Южморрыбфлот».

Также 5 апреля в 10.00 состоится открытый отбор в рамках проекта «Тульское долголетие» для соискателей 50+, где более 10 работодателей представят свои вакансии. В открытом отборе примут участие АО «РЖД», МКП «Тулгорэлектротранс», АО «Тулагорводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и другие. 

Собеседование с представителем работодателя на вакансии:

  • грузчик,
  • инженер-технолог,
  • маляр,
  • мастер участка,
  • оператор станков с программным управлением,
  • слесарь механосборочных работ,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • термист,
  • швея,
  • фрезеровщик,
  • токарь,
  • шлифовщик и другие. 

Открытый отбор дает возможность соискателям пройти собеседования у нескольких работодателей на одной площадке без ограничений по времени.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. 

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