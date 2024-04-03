В Туле пройдут две крупные ярмарки вакансий

Кадровый центр «Работа России» приглашает жителей региона посетить ярмарки трудоустройства.
4 апреля с 14.00 вакансии представят следующие работодатели:
- САО «РЕСО-Гарантия»,
- АО «ТНС Энерго Тула»,
- ООО ЧОО «Барс»,
- ООО «Тепличный комбинат Ярославский»,
- Управление федеральной службы судебных приставов по ТО,
- ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»,
- АО «Альфа-Банк»,
- Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области,
- УМВД России по Тульской области,
- ООО «МЕТРО Кеш энд Керри»,
- ГУ ТО «Развитие региональный центр».
Среди вакансий: бухгалтер, ведущий инженер, юрисконсульт, специалист по охране труда, техник, электромонтер, судебный пристав, дознаватель, водитель, охранник, специалист по кадрам, продавец продовольственных товаров, маркетолог и другие.
5 апреля в 10.00 состоится открытый отбор для соискателей с инвалидностью по вакансиям:
- системный администратор,
- педагог дополнительного образования,
- швея,
- дворник,
- оператор call-центра,
- менеджер,
- водитель автомобиля,
- грузчик,
- инструктор,
- почтальон,
- кондитер,
- комплектовщик,
- маляр,
- механик,
- подсобный рабочий и другие.
Среди работодателей:
- ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»,
- ТРОО «Березень Центр социальной реабилитации инвалидов»,
- ООО «КВАНТ»,
- ООО «Созвездие»,
- ООО «Волоть»,
- АО «Южморрыбфлот».
Также 5 апреля в 10.00 состоится открытый отбор в рамках проекта «Тульское долголетие» для соискателей 50+, где более 10 работодателей представят свои вакансии. В открытом отборе примут участие АО «РЖД», МКП «Тулгорэлектротранс», АО «Тулагорводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и другие.
Собеседование с представителем работодателя на вакансии:
- грузчик,
- инженер-технолог,
- маляр,
- мастер участка,
- оператор станков с программным управлением,
- слесарь механосборочных работ,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- термист,
- швея,
- фрезеровщик,
- токарь,
- шлифовщик и другие.
Открытый отбор дает возможность соискателям пройти собеседования у нескольких работодателей на одной площадке без ограничений по времени.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.