В Туле пройдут две крупные ярмарки вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Они состоятся 4 и 5 апреля.

Кадровый центр «Работа России» приглашает жителей региона посетить ярмарки трудоустройства.

4 апреля с 14.00 вакансии представят следующие работодатели:

САО «РЕСО-Гарантия»,

АО «ТНС Энерго Тула»,

ООО ЧОО «Барс»,

ООО «Тепличный комбинат Ярославский»,

Управление федеральной службы судебных приставов по ТО,

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»,

АО «Альфа-Банк»,

Ц ентрализованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области,

УМВД России по Тульской области,

ООО «МЕТРО Кеш энд Керри»,

ГУ ТО «Развитие региональный центр».

Среди вакансий: бухгалтер, ведущий инженер, юрисконсульт, специалист по охране труда, техник, электромонтер, судебный пристав, дознаватель, водитель, охранник, специалист по кадрам, продавец продовольственных товаров, маркетолог и другие.

5 апреля в 10.00 состоится открытый отбор для соискателей с инвалидностью по вакансиям:

системный администратор,

педагог дополнительного образования,

швея,

дворник,

оператор call-центра,

менеджер,

водитель автомобиля,

грузчик,

инструктор,

почтальон,

кондитер,

комплектовщик,

маляр,

механик,

подсобный рабочий и другие.

Среди работодателей:

ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»,

ТРОО «Березень Центр социальной реабилитации инвалидов»,

ООО «КВАНТ»,

ООО «Созвездие»,

ООО «Волоть»,

АО «Южморрыбфлот».

Также 5 апреля в 10.00 состоится открытый отбор в рамках проекта «Тульское долголетие» для соискателей 50+, где более 10 работодателей представят свои вакансии. В открытом отборе примут участие АО «РЖД», МКП «Тулгорэлектротранс», АО «Тулагорводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и другие.

Собеседование с представителем работодателя на вакансии:

грузчик,

инженер-технолог,

маляр,

мастер участка,

оператор станков с программным управлением,

слесарь механосборочных работ,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

термист,

швея,

фрезеровщик,

токарь,

шлифовщик и другие.

Открытый отбор дает возможность соискателям пройти собеседования у нескольких работодателей на одной площадке без ограничений по времени.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.