В Тульской области с начала года по вине водителей автобусов в ДТП пострадали 25 человек

Фото предоставлено очевидцем.

С начала 2024 года в Тульской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 11 ДТП, в которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД в результате анализа таких происшествий выявили, что пассажиры перевозятся на неисправных транспортных средствах, нарушаются требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей, по проведению предрейсового контроля технического состояния подвижного состава и т. д.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции с 1 по 10 апреля проводят профилактическое мероприятие «Автобус».