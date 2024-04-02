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Устроивший стрельбу на ул. Хворостухина в Туле задержан – УМВД
Кадр из видео t.me/tula_chp_71

Устроивший стрельбу на ул. Хворостухина в Туле задержан – УМВД

Устроивший стрельбу во дворе мужчина был пьян, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера днем в дежурную часть Управления МВД России по Туле поступило сообщение, что во дворе дома № 11 по улице Хворостухина мужчина несколько раз выстрелил в воздух.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Была установлена личность стрелявшего. Им оказался 50-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят охотничий карабин Сайга. Мужчина задержан.

В настоящее время на него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также полиция устанавливает мотивы и обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В результате стрельбы во дворе многоквартирного дома никто из граждан не пострадал.

Напомним, 1 апреля, примерно в 12.30, во дворе одного из домов на ул. Хворостухина поссорились местные жители. Один из мужчин решил действовать радикально — вынес из дома ружьё и выстрелил в воздух. Происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения:

На записи видно, что в момент стрельбы неподалёку находились дети. По предварительным данным, агрессивного дебошира удалось разоружить. Обошлось без пострадавших. Причина конфликта неизвестна.

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