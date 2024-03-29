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Житель Щёкино умер после драки с двумя парнями: виновные отправятся в колонию строгого режима

Житель Щёкино умер после драки с двумя парнями: виновные отправятся в колонию строгого режима

Сообщает региональная прокуратура.

В городе Щёкино Граф Б. и Радж В. признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Напомним, вечером 30 июня 2023 года обвиняемые, отработав смену на местной овощебазе, решили отпраздновать окончание рабочей недели солидной порцией алкоголя. У одного из круглосуточных магазинов наткнулись на бомжеватого вида пенсионера, тот попросил угостить его выпивкой.

Компания приятно проводила время примерно до 6 утра, когда в их спонтанное застолье вклинились нетрезвые прохожие — двое мужчин и женщина. Один из мужчин начал унижать пенсионера: заявлял, что тот своим видом портит вид щекинских улиц. Граф и Радж пытались усмирить крикуна, но мужчина в ответ оскорбил их по национальному признаку. 

Завязалась драка. Молодые люди сломали обидчику челюсть, после чего покинули место потасовки. Отметим, что, по словам очевидцев, последствия избиения видел местный участковый, он пытался остановить парней, но те отмахнулись от него и разошлись по домам.

Утром 1 июля 46-летнего потерпевшего доставили в Тулу в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там, сделав рентген, выписали направление в Ваныкинскую больницу. До врачей мужчина, страдающий алкоголизмом, так и не доехал — отправился домой «залечивать раны» с помощью спиртного.

На следующий день, когда челюсть распухла еще сильнее, мужчина вызывал скорую, и медики доставили его в больницу. 7 июля мужчина скончался от отека головного мозга, гнойного воспаления мягкой и твердой мозговой оболочки, абсцесса подчелюстной области. 

27 марта 2024 года коллегия присяжных заседателей признала обвиняемых виновными в совершении преступления, но заслуживающими снисхождения. На основании этого вердикта судья вынес приговор в отношении молодых людей: они отправятся в колонию строгого режима на 9,5 лет. 

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