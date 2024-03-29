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В Туле выбрали лучшую школьную столовую

В Туле выбрали лучшую школьную столовую

Конкурс проходил с 1 февраля по 20 марта в номинациях «Лучшая городская школьная столовая» и «Лучшая сельская школьная столовая».

28 марта в Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2024».

Заместитель руководителя Федерального центра мониторинга питания обучающихся Министерства просвещения России Михаил Иванов отметил, что Тульская область имеет положительный опыт в организации школьного питания. По результатам опросов, 83% ребят и 81% родителей Тульской области удовлетворены питанием.

 «Наша общая цель – чтобы дети получали качественное, сбалансированное, полезное и вкусное питание. С прошлого года в регионе работает региональный центр мониторинга питания, который находится на связи с руководителем каждой образовательной организации», – отметила заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина.

В заочном этапе конкурса приняли участие 59 школ региона, которые предоставили видеоролики о своей столовой.

Победителем в номинации «Лучшая городская школьная столовая» стала гимназия № 13 г. Новомосковска. На втором месте – Ефремовский областной центр образования, на третьем – тульский Центр образования №16.

В номинации «Лучшая сельская школьная столовая» первое место заняла Военногородская средняя школа №18 г. Ефремова, на втором – Пришненская средняя школа №27 г. Щекина, третье место – у Шварцевского центра образования Киреевского района.

Победители представят Тульскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса, который состоится в Саранске в октябре 2024 года.

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