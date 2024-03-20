Смертельное ДТП в Тульской области: в салоне «Лады» погибла семья из Ефремова

В отечественном автомобиле выжила всего одна пассажирка, сейчас она в больнице.

Как стало известно Myslo, в страшном ДТП под Ефремовом погибли члены одной семьи: отец, мать и шестилетняя девочка. Все они ехали в автомобиле «Лада».

Известно, что с ними в салоне была четвертая пассажирка, которую госпитализировали. Как прокомментировали в минздраве Тульской области, выжившая находится в больнице, ее состояние расценивается как тяжелое.

Ефремовцы скорбят по погибшей семье и выражают родственникам соболезнования в соцсетях. Известно, что у семьи осталась еще 15-летняя дочь.

Напомним, по факту происшествия следственным отделом МО МВД России «Ефремовский» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Ранее Myslo писал, что вечером 19 марта на автодороге Лапотково — Ефремов столкнулись КамАЗ, Opel Astra и ВАЗ 2112.