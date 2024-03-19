В жёстком ДТП на трассе Лапотково-Ефремов погибли трое, в том числе ребенок

Видео прокуратуры Тульской области

Авария случилась на 96-м километре трассы в Тульской области.

19 марта в 17.13 на 96-м километре автодороги «Лапотково-Ефремов» Ефремовского района Тульской области столкнулись КамАЗ, Opel Astra и «ВАЗ 2112».

В результате ДТП различные травмы получила пассажирка «двенадцатой», женщина госпитализирована, ее возраст уточняется.

Погиб 40-летний водитель отечественной легковушки, его 38-летний пассажир и ребенок — девочка 6 лет. (госпитализирована, возраст уточняется).

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в региональном УГИБДД.

Районная прокуратура контролирует работу спецслужб на месте аварии, а также ликвидацию ее последствий. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.