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В жёстком ДТП на трассе Лапотково-Ефремов погибли трое, в том числе ребенок
Видео прокуратуры Тульской области

В жёстком ДТП на трассе Лапотково-Ефремов погибли трое, в том числе ребенок

Авария случилась на 96-м километре трассы в Тульской области.

19 марта в 17.13 на 96-м километре автодороги «Лапотково-Ефремов» Ефремовского района Тульской области столкнулись КамАЗ, Opel Astra и «ВАЗ 2112».

В результате ДТП различные травмы получила пассажирка «двенадцатой», женщина госпитализирована, ее возраст уточняется. 

https://img.myslo.ru/Contents/1d/da/bea0-2850-4221-92c3-4efcdb13e329/5c3dc9d2-953a-4233-ae97-26ad45331132.jpg

Погиб 40-летний водитель отечественной легковушки, его 38-летний пассажир и ребенок — девочка 6 лет. (госпитализирована, возраст уточняется).

— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в региональном УГИБДД.

Районная прокуратура контролирует работу спецслужб на месте аварии, а также ликвидацию ее последствий. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. 

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