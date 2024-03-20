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Каждый второй туляк не боится ИИ. Каждый девятый — опасается
Скриншот научно-фантастического художественного фильма «Я, робот»

Каждый второй туляк не боится ИИ. Каждый девятый — опасается

Интересный опрос от портала SuperJob.

Согласно результатам опроса, каждый второй туляк не боится искусственного интеллекта. Опасения и страхи есть лишь у каждого девятого. 39% опрошенных затруднились с ответом.

Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 53% против 47% среди женщин. Горожане до 34 лет меньше всего подвержены технофобии. Чем выше уровень дохода респондентов, тем реже они рассказывали об опасениях по поводу нейросетей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чуть чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (18%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы, они также напоминают, что законодательно развитие нейросетей пока никак не регулируется (17%). Секретари говорят о бездушности машин (17%). Главных бухгалтеров (17%) и линейных бухгалтеров (14%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (12%) предрекают киберапокалипсис.

А вот каждый второй логист считает, что внедрение искусственного интеллекта способно снизить количество внештатных ситуаций в транспортной отрасли.

Большинство маркетологов и дизайнеров с интересом следит за развитием нейросетей и уже применяет их в работе. Меньше всего нейросети пугают своих создателей — программистов.

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